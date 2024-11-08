У Мінекономіки підписали меморандум з Британією про запуск Офісу зеленого переходу

Міністерство економіки України та Управління закордонних справ, співдружності та розвитку Великої Британії підписали меморандум про взаєморозуміння стосовно поглибленої співпраці та запуску Офісу зеленого переходу.

Документ підписали перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко та посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс під час конференції "Кліматична та енергетична політика України у контексті вступу до ЄС, передає кореспондент Укрінформу.

"Незважаючи на те, що ми в стані війни і зазнаємо щоденних руйнувань, ми думаємо про майбутнє України та про те, як ми хочемо відновлювати економіку. Важливо готувати проєкти зараз, оскільки Україна має можливість фінансувати проєкти в сфері зеленого переходу через програму Ukraine Facility", - зазначила Свириденко.

За її словами, чотирирічна програма передбачає не лише бюджетне фінансування, а й надання гарантій українським підприємцям, які готові реалізовувати проєкти у сфері зеленого переходу.

Також віцепрем'єрка наголосила, що план було розроблено у стислі терміни - менше ніж за рік, завдяки активній участі громадськості та підтримці посольства Великої Британії.

Як повідомлялося, Офіс зеленого переходу - структурний підрозділ при Мінекономіки, що координуватиме впровадження Національного плану з енергетики та клімату до 2030 року. Міністерство економіки видало Наказ про його створення 8 жовтня 2024 року.

Основні функції офісу полягатимуть у моніторингу прогресу, розробці програм реалізації, координації між стейкхолдерами та залучення "зеленого" фінансування.