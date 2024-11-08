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У Мінекономіки підписали меморандум з Британією про запуск Офісу зеленого переходу
13:55 08.11.2024 |
Міністерство економіки України та Управління закордонних справ, співдружності та розвитку Великої Британії підписали меморандум про взаєморозуміння стосовно поглибленої співпраці та запуску Офісу зеленого переходу.
Документ підписали перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко та посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс під час конференції "Кліматична та енергетична політика України у контексті вступу до ЄС, передає кореспондент Укрінформу.
"Незважаючи на те, що ми в стані війни і зазнаємо щоденних руйнувань, ми думаємо про майбутнє України та про те, як ми хочемо відновлювати економіку. Важливо готувати проєкти зараз, оскільки Україна має можливість фінансувати проєкти в сфері зеленого переходу через програму Ukraine Facility", - зазначила Свириденко.
За її словами, чотирирічна програма передбачає не лише бюджетне фінансування, а й надання гарантій українським підприємцям, які готові реалізовувати проєкти у сфері зеленого переходу.
Також віцепрем'єрка наголосила, що план було розроблено у стислі терміни - менше ніж за рік, завдяки активній участі громадськості та підтримці посольства Великої Британії.
Як повідомлялося, Офіс зеленого переходу - структурний підрозділ при Мінекономіки, що координуватиме впровадження Національного плану з енергетики та клімату до 2030 року. Міністерство економіки видало Наказ про його створення 8 жовтня 2024 року.
Основні функції офісу полягатимуть у моніторингу прогресу, розробці програм реалізації, координації між стейкхолдерами та залучення "зеленого" фінансування.
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