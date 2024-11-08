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АНАЛІТИКА

Україна збільшила товарообіг на $10 млрд за місяць завдяки рекордному експорту

13:53 08.11.2024 |

Економіка

 

Товарообіг України становить $92 млрд за 10 місяців 2024 року, збільшившись за жовтень на $10,1 млрд. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

У жовтні Україні вдалося експортувати товарів на $3,8 млрд, і це найвищий місячний показник із початку року.

Загалом в Україну імпортували товарів на $57,4 млрд за січень-жовтень, експортували - на $34,6 млрд.

Країни, з яких більше імпортували товарів в Україну: Китай - $11,6 млрд, Польща - $5,6 млрд і Німеччина - $4,4 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі - на $4 млрд, Німеччини - на $2,4 млрд, Іспанії - на $2,4 млрд.

У загальних обсягах завезених у січні-жовтні 2024 року товарів 65% становили:

* машини, обладнання та транспорт - $20,3 млрд
* продукція хімічної промисловості - $9,3 млрд
* паливно-енергетичні - $8,7 млрд

Під час митного оформлення зазначених товарів до бюджету сплачено 340, 4 млрд грн.

До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли:

* продовольчі товари - $20,3 млрд
* метали та вироби з них - $3,8 млрд
* машини, обладнання та транспорт - $2,9 млрд

Під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 251,7 млн грн за 10 місяців 2024 року.


Україна збільшила товарообіг на $10 млрд за місяць завдяки рекордному експорту
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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