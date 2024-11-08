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НБУ спрогнозував ціновий пік в Україні

12:46 08.11.2024 |

Економіка

НБУ спрогнозував ціновий пік в Україні

 

У найближчі місяці ціновий тиск в Україні зберігатиметься через подальший вплив чинників з боку пропозиції продовольчих товарів, розширення бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат і збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2024 року).

"У результаті споживча інфляція сягне 9,7% на кінець 2024 року та залишатиметься високою у першому півріччі 2025 року", - йдеться в огляді.

 

Пік зростання цін очікується у I кварталі 2025 року - 11,4%.

Водночас навесні 2025 року інфляція почне знижуватися. Сповільненню темпів зростання цін наступного року сприятимуть зважена монетарна політика НБУ, послаблення зовнішнього цінового тиску, поліпшення ситуації в енергосекторі й збільшення врожаїв.

За прогнозом НБУ, у II кварталі вона становитиме 10,0%, у III кварталі - 8,2%, у IV кварталі - 6,9%.

Прогноз НБУ передбачає зниження інфляції до 6,9% наприкінці 2025 року та її приведення до цілі 5% у 2026 році.

Ціни на продукти

За даними НБУ, продовольча інфляція матиме вагомий вплив на пришвидшення загальної інфляції в короткостроковому періоді, але надалі буде відносно низькою.

 

Пришвидшення продовольчої інфляції в ІІІ кварталі 2024 року зумовлювалося насамперед вичерпанням ефектів високих минулорічних врожаїв, а також помітним скороченням пропозиції окремих продуктів харчування через несприятливі погодні умови.

У поточному році несприятливими для пропозиції продуктів харчування були кількатижнева спека у липні та тривалі періоди без опадів улітку й на початку осені, вплив на врожаї мали й весняні заморозки. Це позначилося на цінах як на сирі, так і оброблені продукти харчування.

Зокрема, вплив літньої посухи на пропозицію низки плодово-овочевих культур, а також тваринницької продукції, виявився суттєвішим, ніж очікувалося, що зумовило й погіршення оцінок урожаїв окремих культур у поточному році. У результаті після тривалого зниження цін на сирі продукти харчування, що було зумовлене високими врожаями минулого року, вже з серпня їх зростання відновилося та пришвидшилося у вересні (до 7,1% р/р порівняно зі зниженням на 6,5% р/р у червні 2024 року).

 

Подорожчання продовольчої сировини та її обмежена пропозиція були вагомими чинниками стрімкого пришвидшення зростання цін на оброблені продукти (до 8,9% р/р порівняно з 5,9% р/р у червні 2024 року), що значно перевищило прогноз НБУ.

Прогноз цін на продукти

Згідно з оновленим прогнозом НБУ, тиск на ціни продовольчих товарів зберігатиметься протягом найближчого часу. У результаті на тлі низької бази порівняння минулого року, продовольча інфляція пришвидшуватиметься до ІІ кварталу наступного року. Подорожчання сирих продуктів через вторинні ефекти позначиться й на цінах на оброблені продукти харчування.

Проте з надходженням на ринок пропозиції від нових урожаїв інфляція сирих продуктів почне сповільнюватися та до кінця 2025 року знизиться до близько 6%.

"Цей процес триватиме й надалі завдяки поступовому нарощуванню виробництва продуктів харчування, подальшому налагодженню логістики, а також зниженню світових цін на продовольство, що сприятиме сповільненню продовольчої інфляції до близько 3% у 2026 році", - прогнозують в НБУ.

Нагадаємо, в жовтні НБУ погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2024 році з 8,5% до 9,7%. Крім того, НБУ прогнозує інфляцію у 2025 році на рівні 6,9% (попередній прогноз - 6,6%), у 2026 році інфляція впаде до 5,0% (попередній прогноз - 5,0%).

За даними Держстату, у вересні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) пришвидшилася до 8,6% з 7,5% у серпні.
За матеріалами: РБК-Україна
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