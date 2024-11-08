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АНАЛІТИКА

В індустріальних парках України будуються 13 заводів

09:48 08.11.2024 |

Економіка

 

В Україні в межах індустріальних парків уже функціонують 12 заводів, ще 13 перебувають на етапі будівництва та плануються до введення в експлуатацію протягом наступного року.

Про це повідомив заступник голови комітету ВР з економічного розвитку Дмитро Кисилевський під час Київського міжнародного економічного форуму.

Це підприємства в галузях виробництва харчових продуктів, агропереробки, будівельних матеріалів, деревообробки, машинобудування, виробництва господарських товарів, побутової хімії та поліграфії.

"Понад 100 тисяч м.кв. промислової нерухомості для релокованих і нових підприємств, майже дві сотні мегават потужностей по приєднанню - це поточний статус розвитку індустріальних парків", - зазначив Кисилевський.
За матеріалами: Економічна правда
 

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