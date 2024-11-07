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32 тисячі звітів та майже 2 мільярди податків: Гетманцев розповів про підсумки першого декларування бізнесу за кордоном
22:38 07.11.2024 |
За підсумками першої кампанії з декларування громадянами контрольованих іноземних компаній до Державної податкової служби подано понад 32 тис. звітів та задекларовано до сплати 1,87 млрд грн податку з доходів фізичних осіб.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
"Перша компанія декларування у 2024 році за звітні 2022-2023 роки проходить доволі успішно та завершиться поданням повних звітів до 31 грудня 2024 року. Контролерами було подано понад 32 тис. звітів та задекларовано до сплати в бюджет податку з доходів фізичних осіб 1,87 млрд грн, що становить 40% надходжень від загальної компанії декларування доходів громадян за 2023 рік", - написав Гетманцев.
Водночас він додав, що за перші 4 місяці після граничних строків декларування доходів громадян (1 травня 2024 року) виявлено понад 3 тис. потенційних контролерів іноземних компаній (КІК), майже половина з яких вже долучена до звітування.
Гетманцев зауважив, що останнім часом спостерігається тенденція добровільної відмови платниками від використання пільгових ставок, які передбачені Конвенціями про уникнення подвійного оподаткування, укладеними між Україною та низкою інших країн.
"Від таких коригувань до бюджету надійшло понад 200 млн гривень", - написав депутат.
На це могло вплинути посилення перевірок податківцями використання пільг, передбачених міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування.
"Лише за період з 2022 по теперішній час за цими ризиками проведено понад 750 перевірок та донараховано податку на репатріацію в сумі понад 11,4 млрд грн. До бюджету вже надійшло близько 650 млн грн", - додав Гетманцев.
Як повідомлялося, у травні Верховна Рада скасувала штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану. Співзасновник monobank Олег Гороховський розповідав, що ці поправки - це результати роботи ради підприємців під головуванням голови ОП.
"Від таких коригувань до бюджету надійшло понад 200 млн гривень", - написав депутат.
Нагадаємо, 1 травня в Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Разом з декларацією про доходи фізичні особи мали подати звіт про контрольовані іноземні компанії.
У випадку неподання звіту фізособі-контролеру загрожував штраф у розмірі понад 300 тисяч гривень, а за порушення строків його подання - до 151 тисячі гривень. Втім у процесі звітування контролери стикаються з низкою неврегульованих питань.
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