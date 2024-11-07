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Фонд держмайна цьогоріч передав Міноборони понад 100 будівель для потреб ЗСУ
21:47 07.11.2024 |
Фонд державного майна України передав Міністерству оборони України понад 100 будівель для розміщення особового складу та військової техніки; ще понад 100 споруд готуються для передачі.
Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
«...протягом 2024 року Фонд державного майна України спільно з Міноборони забезпечив безоплатну передачу понад 100 будівель та споруд, які вже активно використовуються для розміщення особового складу та військової техніки ЗСУ. Також наразі ведеться активна робота щодо передачі Міноборони ще понад 100 будівель», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідні рішення ухвалені на виконання меморандуму про співпрацю з питань використання та відчуження державного майна, укладеного відомствами у серпні 2023 року.
Крім того, Міноборони спільно з ФДМУ веде роботу щодо інвентаризації та державної реєстрації права власності на об'єкти військового нерухомого майна.
Зазначається, що відповідні рішення ухвалені на виконання меморандуму про співпрацю з питань використання та відчуження державного майна, укладеного відомствами у серпні 2023 року.
Крім того, Міноборони спільно з ФДМУ веде роботу щодо інвентаризації та державної реєстрації права власності на об'єкти військового нерухомого майна.
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