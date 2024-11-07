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Держоператор тилу розробив санкції проти недобросовісних постачальників

17:33 07.11.2024 |

Економіка

Держоператор тилу розробив санкції проти недобросовісних постачальників

 

Державний оператор тилу розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами. Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Зокрема, вони передбачають відмову від встановлення ділових відносин з ДОТ на майбутнє, як наслідок - дискваліфікацію у подальших закупівельних процедурах.

Застосування обмежувального заходу відбуватиметься через режим оперативно-господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України.

"Ми продовжуємо удосконалювати механізми доброчесної співпраці з постачальниками, тим самим задовольняючи суспільний запит на прозорість та справедливість у сфері публічних закупівель", - заявив Дмитро Бігунець, директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ.

Санкції загрожують постачальникам, які:

→ порушують антикорупційне/санкційне законодавство;
→ постачають фальсифіковану або неякісну продукцію;
→ мають низький відсоток постачання (SLA);
→ надають недостовірні або підроблені документи на товари.

Застосування обмежень визначатиме дворівнева комісія з можливістю оскарження такого рішення. Максимальний термін обмеження - один рік з дня набрання чинності рішенням комісії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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