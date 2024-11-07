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Держоператор тилу розробив санкції проти недобросовісних постачальників
17:33 07.11.2024 |
Державний оператор тилу розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами. Про це повідомила пресслужба ДОТ.
Зокрема, вони передбачають відмову від встановлення ділових відносин з ДОТ на майбутнє, як наслідок - дискваліфікацію у подальших закупівельних процедурах.
Застосування обмежувального заходу відбуватиметься через режим оперативно-господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України.
"Ми продовжуємо удосконалювати механізми доброчесної співпраці з постачальниками, тим самим задовольняючи суспільний запит на прозорість та справедливість у сфері публічних закупівель", - заявив Дмитро Бігунець, директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ.
Санкції загрожують постачальникам, які:
→ порушують антикорупційне/санкційне законодавство;
→ постачають фальсифіковану або неякісну продукцію;
→ мають низький відсоток постачання (SLA);
→ надають недостовірні або підроблені документи на товари.
Застосування обмежень визначатиме дворівнева комісія з можливістю оскарження такого рішення. Максимальний термін обмеження - один рік з дня набрання чинності рішенням комісії.
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