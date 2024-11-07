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АНАЛІТИКА

В Україні близько 8 мільйонів людей не працюють і не шукають роботу - Мінекономіки

17:21 07.11.2024 |

Економіка

 

Одним із пріоритетних завдань уряду є повернення на ринок праці економічно неактивних українців, яких сьогодні всередині країни близько 8 млн осіб.

Про це під час виступу на Київському економічному міжнародному форумі повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає кореспондент Укрінформу.

«В Україні зараз приблизно 8 млн економічно неактивного населення. Це люди, які не шукають роботу з різних причин. Серед них - особи з інвалідністю, ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, жінки, які не можуть поєднувати виконання сімейних і робочих обов'язків. Тому величезна концентрація наших зусиль як держави має бути спрямована на те, щоб активувати ці групи населення», - сказала Бережна.

Вона нагадала, що уряд, громадський сектор, міжнародні партнери розробили та впровадили багато програм для стимулювання українців ставати більш конкурентоспроможними на ринку праці.

«Наприклад, Служба зайнятості пропонує ваучери на перенавчання, платформа Coursera запустила проєкт ReSkill UA, в якому надає 30 тис. стипендій. Але, враховуючи глобальний дефіцит кадрів на ринку, це крапля в морі. Тому нашим спільним завданням має стати збільшення програм, які допоможуть українцям бути більш конкурентоспроможними на ринку праці», - додала заступниця міністра.
 

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