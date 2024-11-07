Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Агенція Міноборони уклала контракти на постачання засобів РЕБ на понад шість мільярдів

16:03 07.11.2024 |

Економіка

 

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракти на постачання понад 11 тис засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) загальною вартістю більш як 6 млрд грн з січня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що більшість систем уже передано до ЗСУ.

Лише у вересні-жовтні було законтрактовано кілька тисяч засобів РЕБ на суму понад 1 млрд грн. Це переважно портативні системи ближньої дії. Ними можна оснащувати автомобілі та техніку, щоб захистити екіпажі від ворожих FPV-дронів, або використовувати на позиціях для виявлення та придушення каналів керування дронами.

В повідомленні додають, що також закуплено окремі засоби РЕБ тактичного застосування.

"Більшість закуплених засобів РЕБ вироблено в Україні, що сприяє розвитку національного виробництва та посилює військово-технічну незалежність України у довгостроковій перспективі", - прокоментував заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

У разі закупівлі засобів РЕБ за кордоном контракти укладаються безпосередньо з іноземними виробниками, що дозволяє заощадити кошти та зменшує кількість посередників.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3589
  0,0973
 0,23
EUR
 1
 44,5642
  0,2268
 0,51

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0442  0,01 0,03 41,6750  0,06 0,13
EUR 44,2192  0,21 0,48 45,0335  0,29 0,63

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,11 0,27 41,3950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес