Фінансові новини
- |
- 07.11.24
- |
- 19:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Агенція Міноборони уклала контракти на постачання засобів РЕБ на понад шість мільярдів
16:03 07.11.2024 |
Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракти на постачання понад 11 тис засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) загальною вартістю більш як 6 млрд грн з січня 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зазначається, що більшість систем уже передано до ЗСУ.
Лише у вересні-жовтні було законтрактовано кілька тисяч засобів РЕБ на суму понад 1 млрд грн. Це переважно портативні системи ближньої дії. Ними можна оснащувати автомобілі та техніку, щоб захистити екіпажі від ворожих FPV-дронів, або використовувати на позиціях для виявлення та придушення каналів керування дронами.
В повідомленні додають, що також закуплено окремі засоби РЕБ тактичного застосування.
"Більшість закуплених засобів РЕБ вироблено в Україні, що сприяє розвитку національного виробництва та посилює військово-технічну незалежність України у довгостроковій перспективі", - прокоментував заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
У разі закупівлі засобів РЕБ за кордоном контракти укладаються безпосередньо з іноземними виробниками, що дозволяє заощадити кошти та зменшує кількість посередників.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бельгійська Thales та українське оборонне підприємство у 2025 році випускатимуть тисячі ракети проти дронів
|Зеленський: Потрібна концепція «мир через силу», а не поступки Путіну
|Шмигаль: 98% повісток розсилають людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не працюють
|Південна Корея не виключає прямих поставок зброї в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Держоператор тилу розробив санкції проти недобросовісних постачальників
|В Україні близько 8 мільйонів людей не працюють і не шукають роботу - Мінекономіки
|Бельгійська Thales та українське оборонне підприємство у 2025 році випускатимуть тисячі ракети проти дронів
|Агенція Міноборони уклала контракти на постачання засобів РЕБ на понад шість мільярдів
|У Києві стартувало створення розподіленої генерації: запустили першу установку, на черзі ще 15
|Нафта перейшла до зниження, Brent - $74,3 за барель
Бізнес
|Євросоюз домовився ввести ПДВ для цифрових платформ, таких як Airbnb і Uber
|Nvidia готується вийти на ринок процесорів для ПК, щоб конкурувати з Intel і AMD
|Учені знайшли спосіб змусити ракові клітини самознищуватися
|Realme GT7 Pro: «доступний» флагман з підводною зйомкою, рекордною яскравістю дисплея та ціною від $505
|Apple розширює всесвіт Vision Pro: новий чип M5, окуляри та затримки бюджетної версії
|Intel визнала свої процесори Lunar Lake невдалими
|США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай