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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Уряд після аудиту запровадить чіткіші параметри бронювання працівників, - Шмигаль
14:48 07.11.2024 |
Після аудиту Кабінет міністрів запровадить більш чіткі параметри визначення критичності підприємств і необхідності бронювання працівників. Вони будуть абсолютно прозорими й без суб'єктивізму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час 10-го Київського міжнародного економічного форуму.
"Наразі ми проводимо аудит критичності підприємств. На жаль, параметри, які існують на сьогодні, дали можливість ввести фрод. Влітку ми це побачили, проводимо інвентаризацію. Закінчимо її швидше, ніж до 15 листопада, і запровадимо абсолютно прозорі, чіткі, однозначні, без суб'єктивізму, параметри бронювання. Вони не змінять критично ту систему...", - заявив він.
Він зазначив, що під час проведення аудиту можливе продовження бронювання для тих, у кого цей процес завершується, а також для осіб, заброньованих до 31 травня 2024 року.
Як приклад майбутніх змін глава уряду навів положення щодо зарплати. Зокрема, замість використання середньої зарплати по регіону, планується встановлення конкретної мінімальної суми, яка дозволить продовжити бронювання.
"Плюс якісь інші параметри, які не передбачають можливості люфту. Бо саме в цих можливостях люфту і проявився фрод, який влітку призвів до аномальної кількості бронювань. Коли ми провели перший аудит, то побачили, що забронювалися люди, які платять податки із заробітної плати, меншої за мінімальну, які не оновили своїх даних. Такі моменти необхідно виключити", - пояснив він.
За словами Шмигаля, необхідно, щоб ключові фахівці мали можливість продовжувати працювати, а також потрібно організувати ротації для тих, хто вже більше 2,5 років, а деякі й довше, захищають нашу державу на передовій.
Прем'єр також висловив бажання запровадити економічне бронювання, однак, за його словами, військові та ті, хто перебуває на фронті, не сприймають цю ініціативу дуже позитивно.
Аудит рішень
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення провести повторну перевірку підприємств, установ та організацій на відповідність критеріям для бронювання працівників від мобілізації.
Окрім того, уряд вирішив відновити призупинену процедуру бронювання, але це стосується лише працівників підприємств, бронювання яких було здійснене до 31 травня.
Також Кабмін вирішив провести аудит рішень про надання статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені за останні чотири місяці.
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