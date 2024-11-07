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Система еАкциз запрацює в Україні з березня 2025 року - експерт
13:58 07.11.2024 |
В Україні з березня 2025 року розпочне роботу система електронного акцизу (еАкциз), а повний функціонал буде впроваджено з 2026 року.
Про це повідомив керівник проєкту «Підтримка цифрової трансформації» Данило Молчанов, передає Укрінформ із посиланням на Українське Радіо.
«Вже ухвалена відповідна нормативна база, як на рівні закону, так і підзаконна. Нещодавно Кабінет міністрів підтримав чотири постанови, які регулюють роботу електронної системи еАкциз. Наразі ми на етапі початку вже технічної розробки», - повідомив Молчанов.
За його словами, відповідно до ухваленого закону та запланованого графіка впровадження, система запрацює в базовій версії з березня 2025 року, а повний функціонал буде реалізовано з 2026 року.
«Ідея в тому, що акцизна марка, яка сьогодні існує, буде замінена на відповідний датаматрікс (код), який буде наноситися безпосередньо на упаковку тютюнової продукції або на пляшку», - зазначив Молчанов.
Так, споживачі зможуть перевірити легальність товару, навівши камеру смартфона на цей код.
Також він наголосив, що наразі ринок фальсифікованого алкоголю в Україні оцінюється приблизно у 35%, що завдає щорічних збитків бюджету на суму близько 12 млрд грн.
«Спільний негативний ефект від контрафакту тютюну і алкоголю в Україні - це біля 35 млрд грн на рік», - додав Молчанов.
Як повідомлялося, у жовтні віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск сервісу еАкциз у застосунку «Дія».
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