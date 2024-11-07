Світовий банк бачить величезні можливості в Україні: Набагато кращі, ніж у ДР Конго

Світовий банк бачить величезні можливості в Україні, попри повномасштабну війну. Про це на Київському міжнародному економічному форумі сказала Ліза Кастнер, голова регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації (входить у групу Світового банку) в Україні та Молдові.

Вона упевнена, що у світі є й складніші країни, якщо порівнювати з Україною.

"Один проєкт ми реалізували минулого року в Демократичній Республіці Конго, яка, напевно, є одним із найскладніших ринків у світі. Але навіть там нам вдалося інвестувати у проєкт сонячної електростанції. Тож я думаю, що можливості є скрізь", - сказала Кастнер.

"У випадку з Україною ми бачимо величезні можливості. Ми підрахували, що потреби України у відбудові становлять приблизно пів трильйона доларів. Цю цифру складно навіть осягнути. Але, за нашими оцінками, за умови правильних реформ приватний сектор зможе задовольнити цю потребу приблизно на третину. Тому можливості в Україні величезні. Набагато кращі, ніж у ДР Конго", - сказала вона.

Довідка

КМЕФ був заснований бізнесменом Василем Хмельницьким у 2014 році як дискусійний майданчик, який репрезентує Україну та її економічні можливості іноземному бізнесу.