Україна має намір зберегти частину $50 млрд від G7 за рахунок заморожених активів РФ як резерв після 2025 р. - прем'єр

Ініціатива G7 ERA "Прискорення отримання надзвичайних доходів (ERA) для України" щодо виділення $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів повністю закриває дефіцит держбюджету на 2025 рік, проте уряд має намір зберегти частину цих коштів як резерв на наступні роки, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Києві в четвер.

"$50 млрд, які ми отримаємо від країн G7, від Європейського Союзу буде нашим резервом, буде нашою подушкою безпеки на наступний і навіть наступні роки. Так ми їх спланували, так ми домовилися з МВФ, з нашими партнерами", - сказав він на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ).

Шмигаль зазначив, що завдяки цьому та іншому зовнішньому фінансуванню Україна не вдаватиметься до емісійного фінансування бюджету, країна матиме кошти на фінансування армії та всіх пріоритетних видатків бюджету.

"Хочу зазначити, що ні минулого, ні цього року ми не вдавалися до емісій, що, звичайно ж, зберегло нашу макрофінансову стабільність, дало певну передбачуваність і курсу валют, і інфляції, і кожному з вас, кожному бізнесу. Це, звичайно, важливі елементи стабільності", - наголосив прем'єр.

За його словами, завдяки програмі з Міжнародним валютним фондом, програмі Ukraine Facility з ЄС в уряду є абсолютне розуміння, як він закриватиме дефіцит бюджету.

Як повідомлялося, дотепер вже всі країни оголосили розмір своїх вкладів: США - $20 млрд, ЄС - EUR18,115 млрд (приблизно $20 млрд), Японія - 471,9 млрд єн (приблизно $3,1 млрд), Велика Британія - GBP2,26 млрд (майже $3 млрд за поточним курсом).

Єврокомісія нагадала, що досягненню консенсусу серед членів G7 сприяло створення ЄС спеціального Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM), до якого надходитимуть надзвичайні доходи від заморожених російських суверенних активів та інші добровільні внески, зроблені державами-членами або третіми країнами. Потім ці ресурси будуть спрямовані для погашення основної суми боргу та відсотків за відповідними двосторонніми кредитними угодами України з кредиторами.

МВФ в оновленій за підсумками п'ятого перегляду програмі розширеного фінансування EFF зазначив, що за умови завершення війни наприкінці 2025 року Україні із зазначених $50 млрд для підтримки бюджету знадобиться $33,1 млрд: наступного року - $19,1 млрд, 2026-го - $9,2 млрд і 2027 року - $4,9 млрд.

У негативному сценарії продовження війни до середини 2026 року бюджету України для покриття дефіциту потрібні будуть усі $50 млрд.