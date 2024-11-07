Фінансові новини
- |
- 07.11.24
- |
- 15:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Попит українців на вживані авто з-за кордону впав до мінімуму за рік. Найпопулярніші моделі
10:01 07.11.2024 |
У жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Зокрема, у порівнянні з 2023 роком жовтневі реєстрації вживаних авто впали на 23%. Щодо попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%.
Традиційно найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 46%. Далі йдуть дизельні - 26%, електромобілі - 20%, гібриди та авто з ГБО - по 4%.
Середній вік вживаних машин, які у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:
* Volkswagen Golf - 1028 авто;
* Renault Megane - 786;
* Skoda Octavia - 634;
* Volkswagen Passat - 454;
* Nissan Leaf - 447;
* Volkswagen Tiguan - 431;
* Audi Q5 - 374;
* Aui A4 - 323;
* Volkswagen Touran - 305;
* Tesla Model Y - 299.
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 192,3 тис. уживаних легковиків, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Південна Корея не виключає прямих поставок зброї в Україну
|Зеленський заявив про «чудову» телефонну розмову з Трампом
|«7% від доходу»: Данило Гетманцев пропонує примусовий продаж облігацій населенню
|Білий дім планує «терміново» надіслати Україні 6 млрд доларів до інавгурації Трампа, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта перейшла до зниження, Brent - $74,3 за барель
|Уряд після аудиту запровадить чіткіші параметри бронювання працівників, - Шмигаль
|Україна домовилася з партнерами про додатковий обсяг «аварійної підтримки» в енергетиці - Шмигаль
|Система еАкциз запрацює в Україні з березня 2025 року - експерт
|У жовтні Україна зменшила імпорт електроенергії на 58% - DiXi Group
|Французька група Saint-Gobain 5 листопада відкрила свій перший завод сухих будівельних сумішей в Україні
Бізнес
|Учені знайшли спосіб змусити ракові клітини самознищуватися
|Realme GT7 Pro: «доступний» флагман з підводною зйомкою, рекордною яскравістю дисплея та ціною від $505
|Apple розширює всесвіт Vision Pro: новий чип M5, окуляри та затримки бюджетної версії
|Intel визнала свої процесори Lunar Lake невдалими
|США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай
|Прорив в літій-іонних акумуляторах: збереження 98% ємності після 500 циклів, нижча вартість та підвищена термостійкість
|В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах