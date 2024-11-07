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АНАЛІТИКА

Попит українців на вживані авто з-за кордону впав до мінімуму за рік. Найпопулярніші моделі

10:01 07.11.2024 |

Економіка

 

У жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зокрема, у порівнянні з 2023 роком жовтневі реєстрації вживаних авто впали на 23%. Щодо попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%.

Традиційно найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 46%. Далі йдуть дизельні - 26%, електромобілі - 20%, гібриди та авто з ГБО - по 4%.

Середній вік вживаних машин, які у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

* Volkswagen Golf - 1028 авто;
* Renault Megane - 786;
* Skoda Octavia - 634;
* Volkswagen Passat - 454;
* Nissan Leaf - 447;
* Volkswagen Tiguan - 431;
* Audi Q5 - 374;
* Aui A4 - 323;
* Volkswagen Touran - 305;
* Tesla Model Y - 299.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 192,3 тис. уживаних легковиків, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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