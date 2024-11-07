Перший український єдиноріг Grammarly став резидентом Diia City

Заснована в Україні компанія Grammarly стала резидентом Дія.City. Про це інформує Мінцифри.

Grammarly, відомий ШІ-асистент для створення та вдосконалення комунікації англійською мовою, щодня користуються понад 30 мільйонів людей, 70 000 бізнес-команд та 3 000 освітніх закладів по всьому світу.

"У Дія.Сity Grammarly користуватиметься найвигіднішими податковими умовами та прозорою правовою системою для розвитку й стабільної роботи в Україні. А також резидентство в просторі додасть гнучкості в працевлаштуванні людей завдяки GIG-контрактам чи на умовах трудового договору", - повідомили в Мінцифри.

Український єдиноріг Grammarly входить до списку найвпливовіших компаній за версією TIME та рейтингу Cloud 100 від Forbes, який відзначає провідні компанії світу у сфері хмарних технологій.

А американське бізнес-видання Fast Company вже втретє вносить Grammarly до списку найінноваційніших ШІ-компаній світу.

"Компанія співпрацює з Мінцифрою щодо розвитку ініціатив у сфері штучного інтелекту та бере участь у створенні українського Кодексу поведінки з відповідального використання ШІ", - додали у відомстві.