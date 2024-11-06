Зеленський підписав закон про передачу повноважень з реєстрації вантажівок до МВС

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає позбавлення Держпраці низки функцій і передачу їх іншим органам влади.

Відповідний законопроєкт №9219 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 6 листопада, повідомляється на сайті парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 8 жовтня.

Серед іншого, закон передбачає передачу повноважень з реєстрації та обліку великовантажних транспортних засобів, іншої технологічної техніки (бульдозери, навантажувачі, дорожньо-будівельні машини тощо) від Державної служби з питань праці до сервісних центрів МВС.

Цим же законом Держпраці позбавляється функції контролю за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії). Цю функцію передали до Держпродспоживслужби.

Крім цього, Держпраці позбавили повноважень проводити технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті, а також кількох інших функцій.