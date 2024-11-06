Фінансові новини
- |
- 06.11.24
- |
- 19:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав закон про передачу повноважень з реєстрації вантажівок до МВС
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає позбавлення Держпраці низки функцій і передачу їх іншим органам влади.
Відповідний законопроєкт №9219 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 6 листопада, повідомляється на сайті парламенту.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 8 жовтня.
Серед іншого, закон передбачає передачу повноважень з реєстрації та обліку великовантажних транспортних засобів, іншої технологічної техніки (бульдозери, навантажувачі, дорожньо-будівельні машини тощо) від Державної служби з питань праці до сервісних центрів МВС.
Цим же законом Держпраці позбавляється функції контролю за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії). Цю функцію передали до Держпродспоживслужби.
Крім цього, Держпраці позбавили повноважень проводити технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті, а також кількох інших функцій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лідери ЄС привітали Трампа з перемогою на виборах
|Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах
|Трамп заявив про перемогу на президентських виборах
|Трамп перемагає на виборах у США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«АТБ-маркет» запустив 4-ту власну торгову марку
|Нардепи закликали віцепрем'єра з відновлення зберегти 64% ПДФО в бюджетах громад, – АМУ
|Аграріям повернули 24 000 га розмінованих земель за місяць
|Зеленський підписав закон про передачу повноважень з реєстрації вантажівок до МВС
|У жовтні через РРО пройшло більше 400 мільярдів
|Міжнародні резерви України в жовтні скоротилися на 6%, ЧМР на 12,2% - НБУ
Бізнес
|США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай
|Прорив в літій-іонних акумуляторах: збереження 98% ємності після 500 циклів, нижча вартість та підвищена термостійкість
|В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах
|Після звернення Мінцифри Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші інстаграм-блогерів
|Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продавати в країні і Google Pixel
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?