«єОселя»: Розмір першого іпотечного внеску для молоді зменшили вдвічі

Програму іпотечного кредитування "єОселя" зробили доступнішою для молоді. Тепер українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку із початковим внеском від 10% вартості житла замість 20% як це було раніше.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, до сьогодні частка молоді серед учасників програми була незначною - 9%. Загалом у цій віковій категорії було отримано 1 115 кредитів.

"Ми очікуємо, що частка молодих учасників програми зростатиме, це стимулюватиме молодь залишатися в країні, а розвиток програми посилить позитивний ефект для будівельної та суміжних галузей і в підсумку - для економіки України", - зазначила вона.

У Мінекономіки нагадали, що оформити доступну іпотеку за програмою "єОселя" можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно у застосунку перейти у розділ "Сервіси" та обрати "єОселя", заповнити заяву та обрати уповноважений банк. Після того необхідно підписати необхідні документи за допомогою "Дія.Підпису". Після отримання в застосунку відповіді від уповноваженого банку можна розпочинати оформлення іпотеки.

Загалом за два роки за програмою доступного іпотечного кредитування видано 14 030 кредитів на загальну суму 22,6 млрд грн.

Як повідомлялося, за два роки уряд неодноразово змінював умови програми "єОселя". Наприклад, з початку 2024 року в українців з'явилася можливість купувати приватні будинки. З 19 вересня перший внесок можна сплачувати сертифікатом "єВідновлення".

Довідково:

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК і BISBANK.

Всього за два роки за програмою доступного іпотечного кредитування видано 14 030 кредитів на загальну суму 22,6 млрд гривень.