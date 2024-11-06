Детінізація ринку алкоголю: сплата податків на понад 3 мільярди перевищила довоєнний рівень

Детінізація ринку лікеро-горілчаної продукції за 10 місяців 2024 року принесла бюджету на 3,3 млрд грн або на 43,5% більше податків ніж за аналогічний період 2021 року.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Крім того, за його словами, зросла сплата акцизного податку з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції на 1,5 млрд грн більше або на 26,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Водночас позитивна динаміка простежується і в зростарнні податкової ефективності з ПДВ до 6,74%.

На 23,5 млрд грн, або на 24,5% зросли виторги з реалізації вказаної продукції та сягнули цього року 119,4 млрд грн, що майже дорівнює показнику всього 2023 року.

Утім, зростає і легальне виробництво спирту. Із 7,4 млн дал у 2021 році до 12 млн дал, прогнозованих у 2024 році.

"Остаточний цвях в труну тіні на ринку алкоголю буде забитий з підписанням законопроекту №12038, яким сплата акцизного податку покладається на спиртові заводи виходячи з максимальної продуктивності їх обладнання", - підсумував Гетманцев.

Як повідомлялося, раніше Гетманцев розповідав, що станом на початок року "в тіні" перебувало близько половини економіки України, а сума незадекларованих податків такими підприємцями сягала 500 млрд грн. За його словами, цього року завдяки вжитим заходам вона може зменшитися до 420-430 млрд грн.