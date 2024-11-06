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АНАЛІТИКА

Ринок нових комерційних авто в Україні в жовтні зріс на 11% - «Укравтопром»

09:58 06.11.2024 |

Економіка

 

Реєстрації нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) у жовтні 2024 року зросли на 11% порівняно з тим самим місяцем 2023 року - до 1082 тис. од., повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

За даними асоціації, порівняно з вереснем поточного року попит на такі авто зріс незначно - на 1% (або на 14 авто).

Лідерство на ринку впевнено утримує марка Renault - 246 од., а на другу позицію (з третьої в жовтні) вийшов Citroen із реєстрацією 111 авто. Третє місце у Ford (90 авто), далі розташувалися Mercedes-Benz (78 од.) і MAN (76 од.).

Як повідомлялося, у жовтні 20203 року п'ятірку лідерів ринку нових комерційних авто формували марки Renault (194 од.), MAN (94 од.), Peugeot (79 од.), Ford (66 од.) і Scania (64 од.), а загалом ринок зріс до жовтня-2022 на 91,6% - до 977 од.

За даними "Укравтопрому", загалом у січні-жовтні поточного року український парк вантажних і спецавтомобілів поповнили 10,4 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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