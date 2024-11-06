Китайці купують найбільшого виробника бурштину в Україні, – ЗМІ

Компанію "Центр "Сонячне ремесло", яка у минулому році видобула найбільше бурштину-сирцю з-поміж приватних надрокористувачів України, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг.

За даними у системі YouControl, українська компанія Рена Йонгпенга ТОВ "Люмос Плюс" стала одноосібним учасником ТОВ "Центр "Сонячне ремесло" з 5 листопада, а з 2 листопада компанію з видобутку бурштину очолив директор "Люмос Плюс" Федір Горбань, пише галузеве видання Nadra.info.

Попередніми власниками ТОВ "Центр "Сонячне ремесло" були ТОВ "Конкорд Консалтинг" засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи (58%), Юрій Благодир (32%, керівник компанії у 2021-24 роках) і Галина Симха (10%).

Джерела видання на ринку надрокористування повідомили, що закриття угоди і оновлення даних про кінцевого бенефіціарного власника очікується найближчими днями.

Нагадаємо, з минулого року Ігор Мазепа і Юрій Благодир контролюють ще одну бурштиновидобувну компанію зі схожою назвою - ТОВ "Сонячне Ремесло" (раніше називалося ТОВ "Санкамян"). Третім учасником цього товариства є громадянин Китаю Ванг Чжикай.

ТОВ "Центр "Сонячне ремесло" засновано в 2007 році. Статутний капітал фірми - 1 млн грн. Компанія видобуває бурштин на родовищі "Володимирець Східний" в Рівненській області. (спецдозвіл № 5021, дійсний до 2029 року). У 2023 році вона видобула 11 623,04 кг бурштину, поступившись лише КП "Волиньприродресурс" Волинської обласної ради (14 667,27 кг).

ТОВ "Люмос Плюс" засновано у вересні 2024 року зі статутним капіталом 1 тис. грн. Власником компанії вказаний Рен Йонгпенг (Китай, провінція Шеньсі). Спецдозволи на користування надрами відсутні.