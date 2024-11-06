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АНАЛІТИКА

Нацбанк у жовтні спрямував зі спецрахунку понад ₴563 мільйони на потреби оборони

17:16 05.11.2024 |

Економіка

 

Від початку повномасштабної війни зі спецрахунку, відкритого Національним банком України на потреби оборони, перераховано майже 37,8 млрд грн, у жовтні 2024 року - понад 563,4 млн грн.

Про це повідомляє Національний банк України, передає Укрінформ.

"Загалом з початку війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 37,8 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

За жовтень на спецрахунок надійшло понад 176,6 млн грн. Загалом із початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло майже 39,2 млрд грн в еквіваленті.

Зазначається, що кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та інших країн).

З-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло майже 18,8 млрд грн в еквіваленті.

Станом на 1 листопада залишок коштів на спецрахунку становить понад 1,5 млрд грн.
 

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