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Уряд відновлює держконтроль за якістю ліків
Кабінет Міністрів постановив з 1 січня 2025 року відновити державний контроль за якістю лікарських засобів, а також за дотриманням ліцензійних умов з виробництва, торгівлі та імпорту лікарських засобів.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідні зміни були внесені до постанови Кабміну від 13 березня 2022 року № 303 під час сьогоднішнього засідання.
"Передбачено відновлення з 1 січня 2025 року здійснення планових заходів державного нагляду за дотриманням субʼєктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів, ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою КМУ від 6 квітня 2016 року №282", - зазначив він.
Крім того, відновлюється державний нагляд за дотриманням ліцензійних умов з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою КМУ від 30 листопада 2016 року №929.
Як повідомлялося, обсяг ринку лікарських засобів України за підсумками 2023 року в грошовому вираженні зріс до $4 млрд з $3,6 млрд у попередньому році, проте він відстає від показників 2021 року ($5 млрд).
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