Фінансові новини
- |
- 05.11.24
- |
- 15:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«е-Підприємець»: У «Дії» запустили тестування ще п’яти послуг для бізнесу
14:41 05.11.2024 |
На порталі "Дія" розширили перелік сервісів в "е-Підприємцю" - запустили бета-тестування п'яти нових послуг.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
"Розширюємо можливості комплексного сервісу е-Підприємець та додаємо нові послуги - від реєстрації касового апарата до найму нового працівника. Розпочинайте чи масштабуйте бізнес із Дією. За кілька кліків, без поїздок до різних установ та купи паперів", - додали у пресслужбі Міністерства цифрової тртансформації.
Відтепер в одній заяві е-Підприємця українці зможуть оформити:
* повідомлення про використання єдиного рахунку;
* повідомлення про прийняття працівника на роботу;
* заяву про реєстрацію РРО;
* заяву про реєстрацію ПРРО;
* повідомлення про об'єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).
Як нагадали у Мінцифрі, комплексний сервіс "е-Підприємець" запустили на порталі "Дія" пів року тому, і за цей час українці подали вже 1 870 заяв.
Як повідомлялося, Міністерство економіки запустило можливість для підприємців подавати заявки онлайн та отримувати висновок щодо продовження граничних строків розрахунків у сфері міжнародних розрахунків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
|Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
|Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту
|Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку
|«е-Підприємець»: У «Дії» запустили тестування ще п’яти послуг для бізнесу
|Ціни на нафту помірно підвищуються, Brent торгується близько $75,5 за барель
|Південь витискає з України автомобільний імпорт LPG з заходу
|Мінфін у жовтні залучив рекордні 107 млрд грн від випуску державних облігацій
|Фонд держмайна став власником 49% компанії, яка керує українськими заправками Shell
Бізнес
|В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах
|Після звернення Мінцифри Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші інстаграм-блогерів
|Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продавати в країні і Google Pixel
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?
|OpenAI додала в ChatGPT власний інтернет-пошуковик
|Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік