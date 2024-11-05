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Шмигаль доручив зберегти субсидії для родин, що встановили енергетичне обладнання на 150 тисяч
13:32 05.11.2024 |
Кабінет Міністрів доручив розробити проєкт рішення, яке дозволить зберегти субсидію на опалювальний сезон для тих родин, які встановили енергетичне обладнання вартістю до 150 тисяч гривень.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"Ми розуміємо, що зима буде складною, тому всіляко заохочуємо громадян до енергостійкості. Зокрема, до встановлення альтернативних джерел живлення і генерації: сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії. При цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію", - написав Шмигаль.
Він доручив Мінсоцполітики розробити та внести на розгляд уряду відповідний проєкт рішення.
"У його основі буде проста та зрозуміла норма - якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною зберігається", - пояснив Шмигаль.
Він додав, що Мінсоцполітики також має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не буде зменшуватись, навіть у разі перебоїв з електропостачанням.
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