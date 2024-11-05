Виробники зброї зможуть отримати пільговий кредит на 500 мільйонів

Кабінет Міністрів затвердив механізм пільгового кредитування для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, відкриваючи засідання уряду.

"Сьогодні схвалюємо нову програму пільгового кредитування ОПК. Підприємства, які Мінстратегпром визнає критично важливими, зможуть отримати кредит до 500 млн грн, до 5 років, під 5% річних", - сказав голова уряду.

Він зауважив, що наразі понад 500 оборонних підприємств працюють та виробляють різноманітну зброю: боєприпаси, дрони, гармати, бронемашини.

Своєю чергою представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що для реалізації цього рішення уряд затвердив два документи:

* Порядок надання фінансової державної підтримки підприємствам, які визначені критично важливими для функціонування економіки особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу;

* Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для надання фінансової державної підтримки підприємствам, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу.

Зокрема, Порядок надання фінансової державної підтримки визначає умови, критерії та механізм надання фінансової державної підтримки підприємствам, у тому числі з іноземними інвестиціями, які беруть участь у виконанні заходів державних цільових програм, повʼязаних із розвитком оборонно-промислового комплексу, через здешевлення вартості кредитів.

"Передбачено, що надання державної підтримки підприємствам здійснюється через Фонд розвитку підприємництва", - написав Мельничук у Telegram.

Порядок використання коштів визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою "Відшкодування відсотків за кредитами, які надаються підприємствам оборонно-промислового комплексу, які беруть участь у виконанні заходів державних цільових програм, повʼязаних із розвитком оборонно-промислового комплексу".