Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук та керуючий партнер консалтингової компанії KPMG в Україні Андрій Цимбал підписали меморандум про співпрацю у сфері кліматичних та екологічних фінансів, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Наше партнерство - важливий крок для реформування кліматичних фінансів. Очікуємо від KPMG експертної підтримки у вдосконаленні податкової ставки та механізмів розподілу екологічних фінансів. Це сприятиме досягненню таких цілей, як зменшення викидів, відновлення забруднених територій та зміцнення стійкості екосистем", - наведено слова Гринчук у повідомленні на сайті у вівторок.

Вона також зазначила, що пріоритет України на шляху до кліматичної нейтральності - спростити шлях інвестицій у зелені технології.

За словами Гринчук, завдяки цьому партнерству Україна зможе впроваджувати ефективнішу кліматичну політику, залучаючи стейкголдерів і міжнародних партнерів до екологічних ініціатив.