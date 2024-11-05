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Міндовкілля та KPMG Ukraine започаткували партнерство, яке спростить інвестування в "зелені" технології
12:28 05.11.2024 |
Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук та керуючий партнер консалтингової компанії KPMG в Україні Андрій Цимбал підписали меморандум про співпрацю у сфері кліматичних та екологічних фінансів, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
"Наше партнерство - важливий крок для реформування кліматичних фінансів. Очікуємо від KPMG експертної підтримки у вдосконаленні податкової ставки та механізмів розподілу екологічних фінансів. Це сприятиме досягненню таких цілей, як зменшення викидів, відновлення забруднених територій та зміцнення стійкості екосистем", - наведено слова Гринчук у повідомленні на сайті у вівторок.
Вона також зазначила, що пріоритет України на шляху до кліматичної нейтральності - спростити шлях інвестицій у зелені технології.
За словами Гринчук, завдяки цьому партнерству Україна зможе впроваджувати ефективнішу кліматичну політику, залучаючи стейкголдерів і міжнародних партнерів до екологічних ініціатив.
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