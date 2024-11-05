«єЧерга» для автобусів: Бронювати час перетину кордону можна буде ще на одному пункті пропуску

Міжнародні пасажирські перевізники, що користуються пунктом пропуску "Рава-Руська - Хребенне" з Польщею, з 7 листопада зможуть перетинати кордон відповідно до конкретного часу (слоту), заброньованого в системі "єЧерга".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.

Реєстрація в новий тип черги, яка має назву "За розкладом", розпочалася 4 листопада з 12:00. Рух за новим записом почнеться 7 листопада з 12:00.

Таким чином перевізники матимуть час, щоб зареєструватись в оновлений тип черги відповідно до розкладу руху.

Послуга доступна як для регулярних, так і нерегулярних перевезень.

Регулярні перевізники зможуть обрати ті часові проміжки, які передбачені офіційним дозволом на регулярний маршру, а для нерегулярних перевезень доступними залишаються слоти, на які не видано дозволу на регулярний маршрут або ті, якими не скористалися перевізники, що виконують регулярні рейси.

Бронювання часу на перетин кордону вже доступне на 21 пункті пропуску із 28, де працює система "єЧерга". Зокрема, йдеться про всі пункти пропуску з Румунією та Словаччиною, 10 пунктів пропуску з Молдовою та 3 - з Польщею. Із запуском слотування на пункті пропуску "Рава-Руська" ця кількість збільшиться до 22.

Як повідомлялося, наприкінці червня послугу "єЧерга" розширили ще на чотири пункти пропуску.

До того стало відомо, що завдяки "єЧерзі" вже 70% автобусів заїжджають на пункт пропуску без потреби очікувати у фізичній черзі відповідно до попереднього онлайн-запису.