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Вантажообіг українських портів за 10 міс. збільшився в 1,7 раза
23:50 04.11.2024 |
Українські порти в січні-жовтні 2024 року збільшили обробку вантажів у 1,78 раза порівняно з аналогічним показником минулого року до 82,1 млн т, отримавши за цей період дохід 5,2 млрд грн і 2,2 млрд грн чистого прибутку.
За оперативними даними січня-жовтня 2024 року, українські морські порти обробили 82,1 млн тонн вантажів, тоді як за аналогічний період минулого року - 46,1 млн тонн, що в 1,78 раза менше за поточний показник, випливає з повідомлення пресслужби державного підприємства (ДП) Адміністрації морських портів України (АМПУ) у фейсбуці в понеділок.
Обсяг обробки аграрних вантажів за 9 міс. досяг 50,7 млн т.
Дохід АМПУ за цей період становив 5,2 млрд грн, чистий прибуток - 2,2 млрд грн. До державного бюджету буде заплачено 3,1 млрд грн, ідеться в повідомленні.
Зазначається, що підприємство "досягло високого рівня захисту об'єктів критичної інфраструктури та його елементів - до 95% у кожному з портів України".
"Усі філії на 100% забезпечені альтернативними джерелами живлення, що гарантує безперебійну роботу портів. Протягом 2023-2024 років, незважаючи на складну безпекову ситуацію, не було жодного випадку припинення роботи портів", - ідеться в повідомленні АМПУ.
Також повідомляється, що порти Дунайського регіону залишаються надійним альтернативним маршрутом для українського експорту та критичного імпорту і попри постійні ворожі обстріли забезпечують стабільне функціонування життєво важливих для економіки України логістичних маршрутів.
Від початку року АМПУ провело 200 стратегічних зустрічей з міжнародними партнерами на яких досягло низки важливих результатів. Зокрема, успішно реалізовано дипломатичну ініціативу щодо виключення РФ зі складу Ради Дунаю.
"Активна комунікація з провідними світовими та вітчизняними ЗМІ сприяла формуванню потужної міжнародної підтримки, результатом якої стало залучення технічної допомоги на суму понад 1,56 мільярда грн, включно з критично важливим обладнанням - лоцманськими катерами, бонами, скімерами, будівельною технікою та генераторами", - наголосили у пресслужбі АМПУ.
Раніше повідомлялося, що за оперативними даними АМПУ, з січня до вересня 2024 року українські морські порти перевалили 74 млн т вантажів. За аналогічний період минулого року обсяг перевалки становив 41,1 млн т.
Також раніше генеральний директор "Українського Дунайського пароплавства" Дмитро Москаленко повідомив, що Дунай зупиняється. За його словами, сьогодні в глобальній конкурентній боротьбі за експортний вантаж Дунайські порти навіть не на другому місці - за умов, якщо продукцію не вдасться експортувати через Чорноморські порти, бізнес переорієнтується на Гданськ або інший європейський порт.
Москаленко запропонував встановити мінімальний обсяг вантажопотоку, який потрібен Дунайському кластеру, щоб зберегти значний потенціал, який був створений завдяки зусиллям держави та бізнесу на початку війни. На його думку, для УДП цей мінімум - 150 тис. т щомісяця. Для порівняння: обсяг вантажоперевезень через порти Дунаю 2023 року сягнув рекордних 3,2 млн тонн на місяць.
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