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Ціни на землю для фізосіб зросли на 9-10% після відкриття ринку для компаній
18:06 04.11.2024 |
Дослідження Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки (KSE Агроцентр) показало, що після відкриття ринку сільськогосподарських земель для компаній в Україні, ціни на транзакції за участю фізичних осіб зросли.
Водночас дослідники наголошують, що йдеться про кореляцію, а не причинно-наслідковий зв'язок.
"Ми не можемо встановити причинно-наслідковий звʼязок між відкриттям ринку землі для юридичних осіб та зміною цін на ринку, але після відкриття ринку земель для юридичних осіб ціни на транзакції за участю фізичних осіб зросли на 9-10%", - йдеться в аналітичному огляді земельного ринку України.
У звіті KSE Агроцентр зазначають, що юридичні особи в середньому сплачують на 47% більше за сільськогосподарську землю порівняно з фізичними особами. Однак дослідники підозрюють, що чимало угод фізосіб проходять за мінімальними цінами, що дорівнюють нормативній грошовій оцінці. Тому якщо врахувати лише "ринкові" угоди (коли ціна перевищує нормативно-грошову оцінку щонайменше на 2%), різниця становить 17%.
Дослідження також виявило два важливі фактори, що впливають на ціну землі:
→ збільшення нормативної грошової оцінки на 1% призводить до зростання вартості землі на 0,52%;
→ зростання вартості оренди на 1% призводить до зростання вартості землі на 0,21%.
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