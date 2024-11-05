Україна перейшла на європейські стандарти реєстрації винаходів

В Україні запрацювали нові правила реєстрації винаходів та корисних моделей. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Нові правила відповідають стандартам ЄС та враховують положення Acquis communautaire. Також вони враховують українське санкційне законодавство: заявки перевіряються на відповідність санкційним нормам.

Нові правила чітко визначають права та обов'язки заявників, перелік необхідних документів, а також деталі експертизи. Окремо увага приділена міжнародним заявкам, заявкам у секретних галузях, можливостям часткової відмови від прав, а також новим механізмам для зауважень та заперечень від третіх осіб.

"Такі галузі, як "зелена енергетика", транспортні технології, нано- та біотехнології, а також оборонна сфера тепер набувають пріоритету у розгляді заявок. Нові правила дозволять цифровізувати процес експертизи заявок, й відповідно прискорити реєстрацію прав", - прокоментував заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Довідка

Винахід чи корисна модель - це нове технічне рішення, здатне виконати актуальні завдання в різних галузях. Для реєстрації винаходу важливо, щоб він відповідав вимогам промислової придатності та винахідницького рівня. Корисні моделі повинні відповідати вимогам новизни та придатності до застосування.