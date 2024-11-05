Фінансові новини
- |
- 05.11.24
- |
- 01:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна перейшла на європейські стандарти реєстрації винаходів
18:02 04.11.2024 |
В Україні запрацювали нові правила реєстрації винаходів та корисних моделей. Про це повідомляється на урядовому порталі.
Нові правила відповідають стандартам ЄС та враховують положення Acquis communautaire. Також вони враховують українське санкційне законодавство: заявки перевіряються на відповідність санкційним нормам.
Нові правила чітко визначають права та обов'язки заявників, перелік необхідних документів, а також деталі експертизи. Окремо увага приділена міжнародним заявкам, заявкам у секретних галузях, можливостям часткової відмови від прав, а також новим механізмам для зауважень та заперечень від третіх осіб.
"Такі галузі, як "зелена енергетика", транспортні технології, нано- та біотехнології, а також оборонна сфера тепер набувають пріоритету у розгляді заявок. Нові правила дозволять цифровізувати процес експертизи заявок, й відповідно прискорити реєстрацію прав", - прокоментував заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
Довідка
Винахід чи корисна модель - це нове технічне рішення, здатне виконати актуальні завдання в різних галузях. Для реєстрації винаходу важливо, щоб він відповідав вимогам промислової придатності та винахідницького рівня. Корисні моделі повинні відповідати вимогам новизни та придатності до застосування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
|Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту
|Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER
|Бельгійська THALES має намір налагодити з Україною спільне виробництва ракет для протидії БПЛА - Сметанін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Вантажообіг українських портів за 10 міс. збільшився в 1,7 раза
|Кабмін подав у Раду законопроект про ліквідацію МСЕК
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
|Фонд енергопідтримки допоміг додати в мережу України 2 ГВт генеруючих потужностей
|Укранфта пробурила найглибшу свердловину за останні вісім років. Дає нафту та газ
|Німеччина надає Україні 200 млн євро екстреної зимової допомоги
Бізнес
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?
|OpenAI додала в ChatGPT власний інтернет-пошуковик
|Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік
|ЄС розпочав розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu
|Сидіння для унітазу TrueLoo зі штучним інтелектом, яке сканує відходи, стало одним з найкращих винаходів 2024 року
|Google використовує штучний інтелект для написання 25% свого нового коду