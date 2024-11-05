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Україна підписала нові угоди зі Світовим банком майже на $600 мільйонів
17:42 04.11.2024 |
У межах нової програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн доларів.
Про це інформує Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн доларів у межах нової програми. Про її започаткування домовилися під час зустрічей на Spring Meetings у Вашингтоні. І сьогодні відповідні угоди з Банком підписали Мінфін та Мінекономіки», - написав він.
Шмигаль уточнив, що йдеться про новий проєкт «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE), спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки. Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми - понад 1 млрд доларів
«Це істотно посилить українську економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам. Дякую Президенту Світового банку Аджаю Банзі, керівному директору Анні Б'єрде та регіональному директору Бобу Сому за постійну залученість і підтримку України в умовах війни», - додав прем'єр.
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