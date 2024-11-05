Нарахування національного кешбеку в жовтні потроїлося - до 125 млн грн

Обсяг нарахованих виплат за програмою Національного кешбеку в жовтні перевищив 125 млн грн, що втричі більше, ніж у вересні, коли стартувала програма, повідомило Міністерство економіки в понеділок.

"Також удвічі зросла кількість споживачів-учасників програми - 3 млн громадян відкрили 3,2 млн карток", - зазначило міністерство.

Віце-прем'єр - глава Мінцифри Михайло Федоров уточнив, що свої картки національного кешбеку в застосунку "Дія" активували понад 1,9 млн громадян.

За його даними, наразі в програмі беруть участь понад 1,5 тис. виробників із понад 300 тис. товарів.

Мінекономіки нагадало, що виплата коштів, накопичених споживачами за жовтень, відбудеться наприкінці листопада.