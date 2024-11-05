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Українцям переказали субсидії на новий опалювальний сезон
16:43 04.11.2024 |
Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону, тобто з 16 жовтня (16 днів).
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.
Там нагадали, що виплата житлової субсидії за жовтень буде проведена в листопаді.
Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії, зокрема про її розмір і період, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі "Моя субсидія".
Подати документи на субсидію можна кількома способами:
* особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;
* поштою на адресу територіального органу Фонду;
* онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".
У Пенсійному фонді наголосили, що в разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, а за зверненнями, починаючи з 1 грудня, - з місяця, в якому відбулось звернення.
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