Зловживання із бронюванням становлять не більше 10% від усіх підприємств, – Мінекономіки

Перевірки щодо бронювання працівників від мобілізації на критичних підприємствах ініціювали через те, що з липня цього року кількість заброньованих чоловіків почала різко зростати. Наразі зловживання із бронюванням складають не більше як 10% від усіх підприємств.

Про це у коментарі Суспільному повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Ми розуміли, що у нас є сигнали з боку людей, які працюють в областях, що іноді їм здається, що недобросовісно підприємствам надається статус критичності. Ми почали цей аудит на рівні військово-цивільних адміністрацій, які мають право надавати й визнавати критичність, і на рівні міністерств", - сказала урядовиця.

За словами Свириденко, ця перевірка досі триває, а з усієї кількості українських підприємств статус "критичних" є лише у 12%.

"І ці 12% підприємств генерують 67% доходів в державному бюджеті. Це говорить про те, що бронювання як система - працює. Ми бачимо, що тут є зловживання, але вони складають не більше 10%. Я думаю, навіть 5-6% із того, що ми зараз бачимо", - пояснила вона.

Міністерка зазначила, що в першу чергу йде аудит тих підприємств, які подавали та заявляли одні дані по рівню заробітної оплати зі сплаченими податками, а потім різко змінили її, або стрімко наростили штат у тих секторах, де на 100% дозволено бронювання працівників.

Як повідомлялося, 26 жовтня Кабмін протокольним рішенням погодив часткове відновлення бронювання військовозобов'язаних. Це рішення стосується лише тих працівників, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, вони зможуть подовжити термін бронювання на аналогічний термін. Також уряд доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Крім того, можливість бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації на порталі "Дія" призупинили і для тих підприємств, які вже отримали статус критично важливих.