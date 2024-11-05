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«Важко знайти управителя». АРМА пропонує продавати арештоване майно
14:36 04.11.2024 |
Агентство з розшуку й менеджменту активів (АРМА) пропонує продавати арештоване майно і вже готує відповідні звернення до органів досудового розслідування та РНБО. Про це заявила очільниця АРМА Олена Дума.
"Під час війни важко знайти управителя на елітне та дороге майно, а продати його на аукціоні й направити кошти одразу Силам оборони - більш ефективно для держави", - пояснила вона.
Процеси реалізації арештованого майна на Прозорро.Продажі вже налагоджені й бюджет щодня поповнюється новими надходженнями.
Тепер АРМА анонсувало реалізацію арештованих активів, оцінених у 819,92 млн грн, з яких 212,01 млн грн становлять митні платежі. Кошти з реалізації підуть прямо до державного бюджету та на закупівлю військових облігацій.
Найбільшу частку в загальній вартості становлять активи російського походження - котуни, глинозем і брикети залізної руди, котрі сукупно оцінюються в понад 593 млн грн.
Серед активів, що підлягають реалізації:
→ котуни залізної руди російського походження об'ємом 14 673 тонн, розміщені у 215 залізничних вагонах, оцінною вартістю 25,9 млн грн;
→ глинозем російського походження об'ємом 6228 тонн у 90 залізничних вагонах на суму 72,61 млн грн;
→ брикети залізної руди російського походження об'ємом 50 148,716 тонни, оцінені в 494,9 млн грн;
→ деревина сосни в кількості 1 093 колод загальним об'ємом 471,5475 кубометра на суму 0,8 млн грн;
→ побутові речі в кількості 438 одиниць вартістю 3,3 млн грн;
→ електрообладнання Asic Bitman Antminer в кількості 538 одиниць на суму 0,5 млн грн.
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