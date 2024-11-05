USAID виділяє $1,8 мільйона на підтримку працевлаштування українців

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" запускає нову ініціативу з бюджетом $1,8 мільйона для підтримки навчання та працевлаштування українців.

Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

«USAID прагне сприяти економічному розвитку України через наші інвестиції у розвиток професійних навичок населення відповідно до потреб ринку, а також шляхом залучення приватного сектора до цього процесу", - наголосила директор Місії USAID в Україні Джулі Конен.

Зазначається, що ініціатива спрямована на підвищення кваліфікації та перепідготовку фахівців відповідно до потреб ринку. Особлива увага приділяється молоді, ветеранам, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам для реалізації їхнього потенціалу в найдинамічніших галузях економіки.

Передбачається також підтримка жінок у здобутті навичок у професіях, де традиційно переважали чоловіки.

«За даними Gradus Research, 88% українців готові змінити професію, причому 45% жінок розглядають можливість працювати у сферах, де раніше статистично переважали чоловіки", - підкреслила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Програма реалізується спільно з Міністерством економіки України та зосереджується на підготовці фахівців для критично важливих галузей відновлення країни - будівництва та логістики.

Ініціатива складається з восьми компонентів, кожен з бюджетом $230 000, та триватиме з листопада 2024 року до 30 червня 2025 року.

Компанії та організації можуть подавати заявки на участь в одному або декількох напрямках проєкту, які охоплюють розбудову HR-спільноти, підвищення кваліфікації фахівців, партнерство з приватним сектором та підтримку вразливих груп населення.

Як повідомлялося, програма USAID "Конкурентоспроможна економіка" (CEP), що реалізується з 16 жовтня 2018 року до 15 жовтня 2025 року, сприяє розвитку потужної, різноманітної та відкритої української економіки, підтримуючи українські малі та середні підприємства, щоб вони стали більш конкурентоспроможними на внутрішньому та міжнародному ринках. CEP досягає цього шляхом зміцнення сприятливого середовища для бізнесу, підтримки нових та інноваційних галузей промисловості та фірм, розширення доступу до фінансування та інвестицій, а також шляхом сприяння експорту та торгівлі.