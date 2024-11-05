Енергоефективні будинки: в Україні розробили вимоги для будівництва за стандартом ЄС

Міністерство розвитку громад та територій України розробило вимоги до будівель за стандартом NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) в Україні.

Про це пресслужба міністерства повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Міністерство розвитку громад та територій України у співпраці з провідними фахівцями та організаціями у сфері енергоефективності розробило вимоги до будівель NZEB, котрі визначають низку показників та параметрів, за якими буде перевірятись відповідність будівлі стандарту NZEB», - йдеться в повідомленні.





NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) - це будівлі з близьким до нульового споживанням енергії. Такі будівлі мають високі показники енергоефективності, а значна частина їх енергоспоживання забезпечується з відновлюваних джерел енергії, як-от вітер або сонце.

У Мінрозвитку зазначають, що перехід до спорудження будівель за новим стандартом передбачений директивами Євросоюзу, де всі нові будівлі зводяться за цим стандартом з 2020 року. В межах виконання Угоди про асоціацію з ЄС Україна також взяла на себе зобов'язання щодо імплементації цього механізму, адже перехід на будівництво за стандартом NZEB - це важливий крок на шляху до зниження енергоспоживання та енергетичної незалежності.

Такі будівлі забезпечують не лише затишок, комфорт та екологічність, а й дозволяють заощаджувати сімейний бюджет на оплаті комунальних послуг та енергетичних ресурсів.