Податкова запустила перелік сумлінних платників податків, яких не будуть перевіряти

Податкова служба України створила новий сайт "Територія високого рівня податкової довіри" для визнання сумлінних платників податків.

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

Перший перелік платників податків, які сумлінно дотримуються податкового законодавства, буде опубліковано наприкінці листопада - на початку грудня 2024 року, після оцінки даних за четвертий квартал 2023 та три квартали 2024 року.

На сайті платники можуть дізнатися, як потрапити до переліку, ознайомитися з перевагами такого статусу, а також із середніми показниками податкових критеріїв у розрізі регіонів і видів діяльності.

Платники можуть уточнити свої показники на початку грудня та дізнатися чи увійдуть до переліку у своєму Електронному кабінеті.

Потрапивши до списку доброчесних платників, підприємства отримають переваги в адмініструванні податків, включаючи:

* мораторій на деякі види документальних перевірок;

* скорочені строки камеральних і документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування;

* скорочення строків отримання індивідуальних податкових консультацій;

* особистий комплаєнс-менеджер для підвищення якості обслуговування.