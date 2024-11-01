Індекс очікувань ділової активності майже досяг рівноважного рівня – НБУ

Бізнес у жовтні продовжив пом'якшувати оцінки ділової активності. Оптимістичні прогнози щодо міжнародного фінансування, пожвавлення споживчого попиту, стабільна ситуація в енергетиці, достатня пропозиція товарів та сприятливі погодні умови позитивно впливали на очікування бізнесу. Водночас стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів портової інфраструктури, ризик подальших атак на енергетичні об'єкти, зростання витрат бізнесу на енергію, оплату праці та логістику, здорожчання пального через підвищення ставок акцизного збору, дефіцит кваліфікованих кадрів, пришвидшення темпів інфляції. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні - травні 2022 року. У жовтні 2024 року ІОДА впритул наблизився до нейтрального рівня і становив 49.4 порівняно з 48.7 у вересні .

Підприємства торгівлі дещо знизили, але зберегли найоптимістичніші оцінки рівня своєї ділової активності завдяки пожвавленню споживчого попиту, достатній пропозиції товарів та налагодженню логістики: секторальний індекс у жовтні становив 51.9 (у вересні - 52.1). Торговельні компанії спрогнозували збільшення товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу, натомість погіршили оцінки щодо запасів / залишків товарів для продажу. Підприємства торгівлі, як і раніше, були налаштовані на зниження торговельної маржі.

Підприємства промисловості стримано оцінили поточні результати своєї діяльності, зважаючи на складну безпекову ситуацію та зростання витрат на енергію, оплату праці й логістику: секторальний індекс у жовтні становив 49.8 (у вересні - 50.3). Респонденти й надалі очікували на збільшення обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію, а також пом'якшили оцінки щодо обсягів незавершеного виробництва та залишків готової продукції. Натомість дещо послабилися очікування щодо обсягів нових експортних замовлень на продукцію.

Підприємства будівництва погіршили оцінки своїх економічних результатів у найближчій перспективі, зважаючи на сезонне сповільнення темпів будівництва доріг та інфраструктури: секторальний індекс у жовтні становив 49.6 порівняно з 50.1 у вересні. Будівельники очікували на подальше збільшення обсягу будівництва, але дещо послабили очікування щодо зростання обсягу нових замовлень та обсягу закупівлі сировини і матеріалів. Учасники опитування впевненіше прогнозували збільшення обсягу закупівлі послуг підрядників на тлі зниження оцінок щодо зростання їхньої очікуваної вартості. Тривало пом'якшення негативних оцінок щодо доступності підрядників.

Підприємства сфери послуг підвищили, однак залишили найстриманішими оцінки свого поточного розвитку через посилення обстрілів портової інфраструктури, збільшення витрат та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 47.2 у жовтні (у вересні - 44.6). Респонденти вперше за півроку очікували на незначне збільшення обсягу нових замовлень на послуги і водночас менш стримано оцінили обсяги наданих послуг і послуг у процесі виконання.

На тлі стійких очікувань щодо високих темпів зростання закупівельних цін підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуванні, спрогнозували здорожчання цін / тарифів на власну продукцію / послуги.

Ситуація на ринку праці залишається складною. Респонденти всіх опитаних секторів очікували скорочення кількості персоналу. Якщо підприємства промисловості та будівництва спрогнозували прискорення темпів скорочення, то торгівлі та сфери послуг - навпаки їх уповільнення.