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АНАЛІТИКА

Українські інженери розробили FPV-дрон-перехоплювач VB140 Flamingo, який ефективно знищує російські розвідувальні БПЛА

Українські інженери розробили FPV-дрон-перехоплювач VB140 Flamingo, який ефективно знищує російські розвідувальні БПЛА

 

Українські інженери продовжують шукати способи ефективної протидії російським дронам.

Команда "Вінницькі бджоли" зосередилася на створенні засобу, який дасть змогу знищувати розвідувальні БПЛА супротивника, як-от "Орлан", що зависає над містами України та коригує ракетні удари.

Українські інженери розробили FPV-дрон-перехоплювач VB140 Flamingo, який ефективно знищує російські розвідувальні БПЛА

 

"Вінницькі бджоли" повідомили про завершення випробувань FPV-дрона-перехоплювача типу "крило" VB140 Flamingo.

Дрон може працювати на висоті до 4,5 км і долати відстань до 50 км. VB140 Flamingo довів здатність виявляти, переслідувати та знищувати російські розвідувальні дрони.

Українські інженери розробили FPV-дрон-перехоплювач VB140 Flamingo, який ефективно знищує російські розвідувальні БПЛА

 

БПЛА оснащений високоточними сенсорами, а додаткова гнучкість у налаштуваннях дає йому змогу успішно виконувати завдання в будь-який час доби.

БПЛА VB140 Flamingo готовий до впровадження в Сили оборони України та масштабування виробництва.

Зазначимо, що вже кілька місяців українські військові успішно використовують FPV-дрони для боротьби з розвідувальними БПЛА ворога. Такий підхід є максимально ефективним, особливо з огляду на той факт, що вартість дрона непорівнянна з ціною боєприпасів для комплексів ППО.
За матеріалами: gagadget.com
 

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