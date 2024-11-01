АРМА запустить оновлений реєстр заарештованих активів на початку 2025 року

Оновлений Єдиний державних реєстрів арештованих активів (ЄДРАА) має запрацювати вже на початку 2025 року. Про це повідомила голова Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) Олена Дума.

Очікується, що до реєстру додадуть ОВДП у валюті, передані арештовані активи в інтересах держави за спеціальною процедурою та розпорядження уряду й оцінювачів і рецензій на звіти, з відповідними документами.

Також у реєстрі мають з'явитися дані про міжрегіональні теруправління АРМА, які відповідають за управління активами на відповідній території, та міжнародні міжвідомчі угоди.

Крім цього, за окремими параметрами реєстр буде містити інформацію про земельні ділянки, нерухоме майно, арештовані гроші, суми, повернуті власникам, кількість ухвал про зняті арешти, а також про житлову й нежитлову нерухомість.

"Зауважу, що Агентство звернулось із запитами до декількох міжнародних організацій від Сінгапура до Португалії, адже вкрадені в України кошти, на які скуповувалися ці арештовані активи, розміщуються по всьому світу", - додає Дума.