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Зростання ціни вдесятеро: Земельний банк провів нові аукціони з суборенди аграрних держземель
18:06 01.11.2024 |
Держпідприємство "Земельний банк" провело сьогодні, 1 листопада, дев'ять аукціонів із суборенди державних земель сільгосп призначення у Кіровоградській і Житомирській областях загальною площею 177,4 га. Про це повідомляє пресслужба Земельного банку.
За стартової вартості оренди ділянок у 339 000 грн фінальна ціна зросла більш ніж удесятеро до 3,5 млн грн (+704 000 грн ПДВ).
Всього було отримано 47 пропозицій від аграрних підприємств і фермерських господарств. Як результат, середня вартість гектара зафіксована на рівні 19 847 грн.
Найдорожчий лот сьогодні - земельна ділянка на Житомирщині площею 44,5 га. Її початкова ставка - 64 000 грн зросла в 10,6 раза до 680 000 грн. В результаті цих торгів середня вартість гектара землі в Житомирській області склала 18 200 грн.
Щодо аукціонів у Кіровоградській області, то середня вартість суборенди ділянок, за які учасники змагалися сьогодні, склала 32 431 грн/га.
Наступного тижня заплановано нові аукціони.
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