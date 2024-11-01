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АНАЛІТИКА

Зростання ціни вдесятеро: Земельний банк провів нові аукціони з суборенди аграрних держземель

 

Держпідприємство "Земельний банк" провело сьогодні, 1 листопада, дев'ять аукціонів із суборенди державних земель сільгосп призначення у Кіровоградській і Житомирській областях загальною площею 177,4 га. Про це повідомляє пресслужба Земельного банку.

За стартової вартості оренди ділянок у 339 000 грн фінальна ціна зросла більш ніж удесятеро до 3,5 млн грн (+704 000 грн ПДВ).

Всього було отримано 47 пропозицій від аграрних підприємств і фермерських господарств. Як результат, середня вартість гектара зафіксована на рівні 19 847 грн.

Найдорожчий лот сьогодні - земельна ділянка на Житомирщині площею 44,5 га. Її початкова ставка - 64 000 грн зросла в 10,6 раза до 680 000 грн. В результаті цих торгів середня вартість гектара землі в Житомирській області склала 18 200 грн.

Щодо аукціонів у Кіровоградській області, то середня вартість суборенди ділянок, за які учасники змагалися сьогодні, склала 32 431 грн/га.

Наступного тижня заплановано нові аукціони.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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