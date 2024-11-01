Індустріальні парки отримали майже ₴270 мільйонів держфінансування

Три індустріальні парки отримали 269,3 млн грн для будівництва інженерно-транспортної інфраструктури за програмою «Державне стимулювання створення індустріальних парків».

Про це повідомляє Міністерство економіки, передає Укрінформ.

Держфінансування отримали:

* ТОВ «Коростенський індустріальний парк» - 83,6 млн грн для будівництва під'їзної дороги до індустріального парку «Коростень» (Житомирська область);

* ТОВ «Юпаркс» - 115,9 млн грн на будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку;

* ТОВ «Компресорна Техніка» - 69,8 млн грн для виконання робіт з примикання та реконструкції залізничної під'їзної колії для парку «Ковель Порто» (Волинська область).

Зазначається, що кошти перераховані на ескроу-рахунки, відкриті заявниками у державних банках-партнерах Мінекономіки. Фінансування може бути використане лише для виконання робіт, запланованих проєктною документацією.

Кожен етап будівництва буде оплачений у співфінансуванні: першу половину за виконані роботи сплачує заявник, а другу - зі спеціального ескроу-рахунку.

«Фінансування індустріальних парків - це дієвий механізм залучення інвестицій в реальний сектор економіки. Цьогоріч на підтримку індустріальних парків ми заклали 1 млрд грн, з яких вже підписали накази на виділення понад 885,1 млн грн для 11 індустріальних парків, а перші три парки вже навіть отримали 269,3 млн грн на рахунки. Важливо, що кошти спрямовуються на ескроу-рахунки та використовуються виключно за призначенням. Заявники повинні реалізувати проєкти упродовж двох років, а також протягом трьох років власним коштом збудувати та ввести в експлуатацію не менше 5000 квадратних метрів промислових будівель та залучити до парку не менше двох учасників», - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, фінансування інфраструктурних проєктів є частиною широкої державної програми для розвитку індустріальних парків в Україні. Програма передбачає надання до 150 млн грн на будівництво та модернізацію інфраструктури, включно з інженерно-транспортними мережами та облаштуванням території. Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% вартості проєктів, а для деокупованих територій - до 80%. Крім цього, програма включає компенсацію до 50% вартості підключення до електромереж.

Державні банки - Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк, є партнерами Мінекономіки у впровадженні програми підтримки індустріальних парків.