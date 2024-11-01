Кабмін затвердив новий перелік товарів, які покупці не можуть повертати продавцям

Кабінет Міністрів затвердив новий Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 1 листопада, на виконання норм ухваленого минулого року нового закону "Про захист прав споживачів", повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За рішенням уряду, до Переліку включено, зокрема, харчові продукти, лікарські засоби, засоби особистої гігієни, косметичну продукцію та мийні засоби без захисної упаковки, яка перешкоджає вільному доступу до таких товарів, товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем.

Водночас уряд визнав такою, що втратила чинність, постанову N172 від 19 березня 1994 року "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів", яка встановлювала перелік таких товарів раніше.

Як повідомлялося, у травні 2023 року ухвалила новий закон "Про захист прав споживачів", який замінив застаріле законодавство, що діяло з 1991 року.

Очікувалося, що прийняття цього закону дозволить:

* імплементувати у вітчизняне законодавче поле директиви та регламенти ЄС у сфері захисту споживачів;

* поширити дію закону на сферу харчової продукції в частині економічних прав споживача (у разі порушення умов договору купівлі-продажу (доставки) харчової продукції в інтернет-магазинах, при позначенні ціни продажу харчової продукції);

* визначити права та обов'язки споживачів в електронній торгівлі;

* передбачити запровадження Єдиного державного веб-порталу для споживачів у сфері електронної комерції;

* впровадити надання суб'єктами господарювання документів, що підтверджують гарантійні зобов'язання, в електронній формі;

* визначити перелік інформації про продукцію та суб'єкта господарювання, яку він повинен надавати при здійсненні електронної торгівлі та відповідальність за відсутність такої інформації, крім того, відповідальність суб'єкта господарювання, що надає послуги торговельного електронного майданчику (маркетплейса) для розміщення товарів для продажу інших суб'єктів господарювання.