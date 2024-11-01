Міноборони України та делегація США обговорили залучення американських інвестицій в український ОПК

Заступник міністра оборони Сергій Боєв зустрівся з командою посольства США в Україні на чолі з послом Бріджит Брінк, представниками Конгресу США і радником з питань нацбезпеки лідера Республіканської партії в Сенаті Робертом Каремом.

"Цього року виробничі можливості нашого ОПК суттєво зросли і мають потенціал для подальшого зростання. Інвестиції від США можуть дати гарний поштовх для повного використання можливостей нашої промисловості", - наводить слова Боєва пресслужба Міноборони.

Він також поінформував партнерів про ситуацію на полі бою та актуальні виклики безпеці, зокрема, залучення ворогом військових із КНДР. Делегація зі США погодилася, що співпраця Росії з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм становить спільну загрозу інтересам України та США.

Крім того, обговорили військові плани України та потреби українських захисників.

"Сили оборони потребують допомоги партнерів у відновленні наших бригад, а також у тренуванні та оснащенні нашого стратегічного резерву", - зазначив Боєв.

Делегація зі США висловила зацікавленість у запозиченні досвіду України з розбудови сил оборони в умовах повномасштабної збройної агресії Росії.

Окремо українська сторона подякувала США за рішення інвестувати 800 мільйонів доларів у виробництво українських дронів.