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АНАЛІТИКА

У жовтні Україна отримала від партнерів $1,4 мільярда пільгового фінансування - Мінфін

14:37 01.11.2024 |

Економіка

 

До загального фонду Державного бюджету України у жовтні 2024 року надійшло близько 1,4 млрд доларів США пільгового зовнішнього фінансування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що у жовтні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло 1,1 млрд доларів США пільгового зовнішнього фінансування від Міжнародного валютного фонду та майже 300 млн доларів США - від Канади.

Залучені кошти від Міжнародного валютного фонду Україна отримала в результаті успішного п'ятого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Україна виконала всі структурні маяки, які було передбачено до пʼятого перегляду, та ще два достроково.

Фінансування обсягом майже 300 млн доларів США від Канади передбачено четвертою додатковою угодою з урядом Канади щодо залучення відповідного кредиту. Кошти надаються на пільгових умовах: строк 10 років, процентна ставка - 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.

Загалом у 2024 році зовнішнє фінансування сягає 25,9 млрд доларів США, із яких гранти - 6,6 млрд доларів США. А від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 99,4 млрд доларів США.

У Мінфіні зауважують, що міжнародна підтримка є вагомим внеском у підтримку фінансової стабільності України в умовах воєнного стану. Залучені кошти спрямовуються на фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.
 

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