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Мінекономіки запускає у «Дії» продовження валютних розрахунків

13:38 01.11.2024 |

Економіка

 

Міністерство економіки запускає онлайн-процедуру продовження граничних строків валютних розрахунків у міжнародній торгівлі.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

З 31 жовтня нова послуга запускається в режимі бета-тестування на порталі "Дія". Стверджується, що вона дозволить за годину подати всі необхідні документи та отримати висновок без відвідування банків та державних установ. Повноцінний запуск сервісу планується у грудні 2024 року.

Бета-тестування доступне для 100 підприємців, можуть взяти участь як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці.

"Цифровізація продовження граничних строків валютних розрахунків - це те, про що давно просили українські експортери та імпортери", - прокоментувала запуск послуги міністерка Юлія Свириденко.

Продовження граничних строків розрахунків можливе лише за окремими операціями з експорту та імпорту товарів і призначено для товарів, виготовлення або доставлення яких потребує тривалого терміну: промислового устаткування, медичного і військового обладнання, а також продукції, замовленої через міжнародні тендери.

У 2023 році було видано близько 1500 висновків про продовження граничних строків розрахунків, за шість місяців 2024 року - майже 600.

Мінекономіки вказало, що цифровізація цього процесу надасть українському бізнесу низку суттєвих переваг: економію часу та ресурсів, автоматизацію та зручність, мінімізацію ризиків тощо.
За матеріалами: Економічна правда
 

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