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АНАЛІТИКА

Світовий банк запускає нову програму розвитку для українського бізнесу на $593 мільйони

10:12 01.11.2024 |

Економіка

 

Світовий банк оголосив про започаткування в Україні нової програми розвитку приватного сектору на $593 млн - Програми стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва (RISE).

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що нова програма має підтримати 20 тисяч малих та середніх підприємств (МСП), а також допоможе створити та зберегти щонайменше 40 тисяч робочих місць.

"RISE покращить ефективність державної підтримки малого та середнього підприємництва з акцентом на зелену конкурентоспроможність. Програма сприятиме покращенню умов ведення бізнесу за допомогою цифрових послуг відповідно до моделі "держава для бізнесу" (G2B) та надасть можливість МСП отримати доступ до експортних ринків", - йдеться у повідомленні.

За впровадження програми відповідатиме Міністерство економіки.

Фінансування програми RISE складається з $283 млн з трастового фонду ADVANCE Ukraine, який підтримала Японія, $300 млн від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови та $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Програма передбачає фінансування, орієнтоване на результат, яке може бути збільшене в залежності від надходження додаткових коштів.

Як повідомлялося, Світовий банк створить спеціальний траст-фонд для України на $10 мільярдів, головним донором стануть США.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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