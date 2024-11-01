Фінансові новини
- |
- 01.11.24
- |
- 13:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Попит на нові легкові авто в Україні в жовтні незначно зріс - «Укравтопром»
09:41 01.11.2024 |
Первинні реєстрації нових легкових автомобілів в Україні в жовтні поточного року зросли на 1% порівняно з тим самим місяцем минулого року - до більш ніж 5,8 тис. од., повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.
Згідно з повідомленням, порівняно з вереснем поточного року також зазначається незначний приріст - на 2%.
Лідером ринку нових легковиків, випередивши традиційного фаворита Toyota, у жовтні стала марка Renault із реєстрацією 775 автомобілів, у Toyota, що перемістилася на другу сходинку, - 679 реалізованих авто.
Третій результат у Skoda - 402 од., далі йдуть BMW (397 од.) і Volkswagen (363 од.).
Титул бестселера місяця знову отримав кросовер Renault Duster (749 од.).
За даними "Укравтопрому", за січень-жовтень в Україні було зареєстровано 58,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Як повідомлялося, від початку поточного року в Україні щомісяця відзначалася реєстрація близько 5,7 - 5,8 тис. легкових авто, однак на тлі чуток про запровадження 15%-го військового збору з покупців у липні-серпні реєстрації різко зросли (зокрема, у серпні - до 8,1 тис. од.).
Однак у вересні, коли вже було відомо про відмову від цього податку, ринок очікувано повернувся до реєстрації 5,7 тис. легкових авто.
Як повідомлялося, від початку поточного року в Україні щомісяця відмічалася реєстрація близько 5,7 - 5,8 тис. легкових авто, однак на тлі чуток про запровадження 15%-го військового збору з покупців у липні-серпні реєстрації різко зросли (зокрема, у серпні - до 8,1 тис. од.).
Однак у вересні, коли вже було відомо про відмову від цього податку, ринок очікувано повернувся до реєстрації 5,7 тис. легкових авто.
Як повідомлялося, 2023 року первинні реєстрації нових легкових автомобілів в Україні, за даними "Укравтопрому", зросли на 60,6% порівняно з 2022 роком - майже до 61 тис. од.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін хоче прив'язати пріоритетність бронювання до розміру зарплат, – Свириденко
ТОП-НОВИНИ
|НБУ пропонує розширити режим експортного забезпечення крім агропрордукції й на інші групи товарів
|НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024-2026 рр. на $2,4-3,7 млрд
|НБУ погіршив прогноз інфляції до 9,7% у 2024 році і 6,9% у 2025 році
|Нацбанк України підвищив прогноз зростання ВВП до 4% у 2024р і 4,3% у 2025 р.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінекономіки запускає у «Дії» продовження валютних розрахунків
|Новий електронний реєстр для зерносховищ почне працювати в Україні з 11 листопада
|Газові сховища ЄС вже заповнені на 95% – більше, ніж обов’язковий рівень
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.11.24
|«Укренерго» отримало EUR10 млн гранту від ЄБРР
|Світовий банк запускає нову програму розвитку для українського бізнесу на $593 мільйони
Бізнес
|Apple збільшила мінімальну оперативну пам'ять MacBook Air до 16 ГБ
|Шлюб в «Дії» увійшов до списку найкращих винаходів світу за версією TIME
|Китайський автовиробник BYD вперше обійшов Tesla за квартальним доходом
|Apple представила три нові моделі MacBook Pro з процесорами M4, M4 Pro та M4 Max
|Apple виготовлятиме базові iPhone 17 в Індії
|Презентована українська гра The Demons Told Me to Make This Game, автори якої надихалися Disco Elysium та Slay the Princess
|Airbus вивів на ринок довгоочікуваний літак A321XLR: першим оператором стала Iberia