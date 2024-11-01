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АНАЛІТИКА

Попит на нові легкові авто в Україні в жовтні незначно зріс - «Укравтопром»

09:41 01.11.2024 |

Економіка

 

Первинні реєстрації нових легкових автомобілів в Україні в жовтні поточного року зросли на 1% порівняно з тим самим місяцем минулого року - до більш ніж 5,8 тис. од., повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, порівняно з вереснем поточного року також зазначається незначний приріст - на 2%.

Лідером ринку нових легковиків, випередивши традиційного фаворита Toyota, у жовтні стала марка Renault із реєстрацією 775 автомобілів, у Toyota, що перемістилася на другу сходинку, - 679 реалізованих авто.

Третій результат у Skoda - 402 од., далі йдуть BMW (397 од.) і Volkswagen (363 од.).

Титул бестселера місяця знову отримав кросовер Renault Duster (749 од.).

За даними "Укравтопрому", за січень-жовтень в Україні було зареєстровано 58,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомлялося, від початку поточного року в Україні щомісяця відзначалася реєстрація близько 5,7 - 5,8 тис. легкових авто, однак на тлі чуток про запровадження 15%-го військового збору з покупців у липні-серпні реєстрації різко зросли (зокрема, у серпні - до 8,1 тис. од.).

Однак у вересні, коли вже було відомо про відмову від цього податку, ринок очікувано повернувся до реєстрації 5,7 тис. легкових авто.

Як повідомлялося, від початку поточного року в Україні щомісяця відмічалася реєстрація близько 5,7 - 5,8 тис. легкових авто, однак на тлі чуток про запровадження 15%-го військового збору з покупців у липні-серпні реєстрації різко зросли (зокрема, у серпні - до 8,1 тис. од.).

Однак у вересні, коли вже було відомо про відмову від цього податку, ринок очікувано повернувся до реєстрації 5,7 тис. легкових авто.

Як повідомлялося, 2023 року первинні реєстрації нових легкових автомобілів в Україні, за даними "Укравтопрому", зросли на 60,6% порівняно з 2022 роком - майже до 61 тис. од.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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