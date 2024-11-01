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АНАЛІТИКА

Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік

09:16 01.11.2024 |

Економіка, Новини IT

 

Тридцять найбільших IT-компаній України отримали $2,5 млрд доходу у 2023 році, з яких поповнили держбюджет на $53 млн, сплативши податок на прибуток. Про це свідчать результати рейтингу BRDO "Огляд найкращих 30 українських IT-компаній".

Половина компаній рейтингу (15 із 30) заробили за 2023 рік менше, ніж за 2022 рік. Це пояснюється перерозподілом бізнесу між юридичними особами однієї групи, перенесенням бізнесу в інші юрисдикції, відпливом кваліфікованих кадрів за кордон та загальним зменшенням ділової активності через війну, зазначають автори дослідження.

Сукупний дохід найкращих 30 IT-компаній складає понад 40% усіх доходів ІТ-ринку України.

Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік

 

Лідерами ринку за чистим доходом залишаються глобальні сервісні компанії, як-от EPAM, GlobalLogic та Luxoft. Найбільшою продуктовою компанією на ринку стала Фінтех Бенд, яка отримує прибутки від розвитку банківського сервісу monobank.

Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік

 

Істотний вплив на тридцятку кращих (і, ймовірно, на весь ринок ІТ) справляє особливий правовий режим Дія.City, йдеться у дослідженні.

Наявність пільгових умов працевлаштування в штат для компаній-резидентів Дія.City стимулює деякі компанії до створення нових юридичних осіб-резидентів та переведення частини працівників до них у найм.

Дія.City також дозволяє резидентам стати платниками податку на прибуток на особливих умовах, оплачуючи 9% з певних операцій (виплата дивідендів, продаж корпоративних прав, роялті, фінансова допомога, інші витрати). П'ять компаній з найкращих 30 скористалися цією можливістю, знизивши ефективну ставку оподаткування до рівня нижче 1%.

Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік

 

У 2023 році рейтинг поповнився новими гравцями. Серед них - Modus X (in-house розробник групи компаній CKM), системний інтегратор Seeton, сервіс доступу до азартних онлайн-ігор Favbet Tech та компанії групи SoftServe. Втратили позиції у тридцятці через зменшення доходів VISA, Metinvest Digital, український підрозділ Snap Inc. та розробники відеоігор Wargaming та Ubisoft.

Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік

 

Дані фінансової звітності юридичних осіб ІТ-компаній оприлюднені Державною службою статистики України та надані для аналізу YouControl.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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