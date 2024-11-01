Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік

Тридцять найбільших IT-компаній України отримали $2,5 млрд доходу у 2023 році, з яких поповнили держбюджет на $53 млн, сплативши податок на прибуток. Про це свідчать результати рейтингу BRDO "Огляд найкращих 30 українських IT-компаній".

Половина компаній рейтингу (15 із 30) заробили за 2023 рік менше, ніж за 2022 рік. Це пояснюється перерозподілом бізнесу між юридичними особами однієї групи, перенесенням бізнесу в інші юрисдикції, відпливом кваліфікованих кадрів за кордон та загальним зменшенням ділової активності через війну, зазначають автори дослідження.

Сукупний дохід найкращих 30 IT-компаній складає понад 40% усіх доходів ІТ-ринку України.

Лідерами ринку за чистим доходом залишаються глобальні сервісні компанії, як-от EPAM, GlobalLogic та Luxoft. Найбільшою продуктовою компанією на ринку стала Фінтех Бенд, яка отримує прибутки від розвитку банківського сервісу monobank.

Істотний вплив на тридцятку кращих (і, ймовірно, на весь ринок ІТ) справляє особливий правовий режим Дія.City, йдеться у дослідженні.

Наявність пільгових умов працевлаштування в штат для компаній-резидентів Дія.City стимулює деякі компанії до створення нових юридичних осіб-резидентів та переведення частини працівників до них у найм.

Дія.City також дозволяє резидентам стати платниками податку на прибуток на особливих умовах, оплачуючи 9% з певних операцій (виплата дивідендів, продаж корпоративних прав, роялті, фінансова допомога, інші витрати). П'ять компаній з найкращих 30 скористалися цією можливістю, знизивши ефективну ставку оподаткування до рівня нижче 1%.

У 2023 році рейтинг поповнився новими гравцями. Серед них - Modus X (in-house розробник групи компаній CKM), системний інтегратор Seeton, сервіс доступу до азартних онлайн-ігор Favbet Tech та компанії групи SoftServe. Втратили позиції у тридцятці через зменшення доходів VISA, Metinvest Digital, український підрозділ Snap Inc. та розробники відеоігор Wargaming та Ubisoft.

Дані фінансової звітності юридичних осіб ІТ-компаній оприлюднені Державною службою статистики України та надані для аналізу YouControl.